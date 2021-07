Vanessa Terkes dijo que su corazón no alberga ni una pizca de rencor para su exesposo George Forsyth y le deseó lo mejor al lado de su nueva pareja, la ingeniera Sonia La Torre , a quien oficializó al publicar una foto juntos en su cuenta de Instagram.

¿Vanessa, ya tienes la resolución de tu divorcio o todavía?

Ya casi, solo es cuestión de que siga su curso, pero ya es notarial y está a poquitísimos días.

A propósito, tu expareja posteó una foto en su cuenta de Instagram con su nueva enamorada, la ingeniera cajamarquina Sonia La Torre.

Qué bonito, hermana, felicidad para ellos y para todos los enamorados del Perú y el mundo. Soy tan feliz que quiero que todos sean intensamente felices, en mi corazón no existe lugar para otra cosa que no sea amor.

George Forsyth y su nueva pareja

Claro, la vida nos enseña y lo malo se capitaliza para bien...

Mejor dicho imposible.

¿Y estás enamorada?, ¿hay alguien que te hace ‘cuchi cuchi’?

Estoy feliz y superbién atendida, sin quejas en el horizonte, ja,ja ja.

En tu programa de radio soltaste la pregunta si se puede ser amigo de un ex, ¿eso aplica contigo?

Sí, se puede. Obvio siempre y cuando él se haya portado bien a la hora de la despedida. Yo soy superamiga de Roberto Martínez y de Rodolfo de Anda (sus exparejas). Las personas que suman en tu vida, siempre cerca; las que restan, de lejos.

¿Eres rencorosa?

Cero, hermana. Además, tengo memoria selectiva, en mi alma solo quedan cosas buenas y la lección aprendida.

Vanessa Terkes dice que su corazón no guarda rencor

SOLTERÍSIMA

La actriz, días atrás comentó cómo se sentía luego que anunció que ya había firmado su divorcio. ¿Ya estás divorciada?”, escribió un usuario para la presentadora a través de una rueda de preguntas en Instagram.

Terkes no tuvo problemas en responder de la manera más sincera y publicó un video para expresar cuáles son sus sentimientos al ser divorciada.

“¿Tú qué crees? ¿Tú crees que estaría tan feliz aquí si no fuera así? ¡Ya lo firmé! Ya, ya debe estar a días, yo ya me siento recontra soltera, hace tiempo”, expresó la excandidata al Congreso.

Vanessa Terkes estuvo casada con George Forsyth. (Foto: Captura Magaly TV: La Firme).

La actriz también se refirió sobre el tema cuando las cámaras del programa de ‘Magaly Tv, la firme’ interrogaron sobre el particular.

”Prefiero no entrar en detalles porque yo me siento soltera hace tiempo”, expresó para el programa de la ‘Urraca’. El reportero de Magaly Medina también se animó en preguntarle a Vanessa sobre la posibilidad de volver a casarse y la artista no lo descartó.

“Tendría que llegar el amor de nuevo. Cuando llegue así maravillosamente por qué no. Uno nunca debe dejar de creer en el amor”, añadió.

LA HISTORIA

Finalmente, Vanessa Terkes aclaró que se encuentra disfrutando de su soltería y que siempre está acompañada. “Nunca sola, jamás sola”, concluyó.

Vanessa Terkes y George Forsyth se conocieron en 2017 en el reality “El Dorado” y se casaron en 2018, en plena campaña electoral. La pareja tuvo una ceremonia civil en La Victoria y otra religiosa en el Centro de Lima, en la iglesia San Pedro, antes de que el ex futbolista se convirtiera en el alcalde de La Victoria.

Vanessa Terkes confirma ya salió su divorcio de Forstyh

