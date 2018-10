Vanessa Terkes afirma que su esposo George Forsyth bloqueó del WhatsApp a Claudia Ramírez

Vanessa Terkes le pidió a Claudia Ramírez un poquito de respeto para su matrimonio con George Forsyth y que no invente que lo bloqueó de sus redes, porque las cosas fueron al revés.



Claudia declaró que bloqueó a George y que ella no es tan arriesgada como tú para hacerlo comer hormigas en Chachapoyas.

¡Que lo bloqueó!, ja, ja, ja. Él la tiene bloqueada del WhatsApp hace tiempo y la tenía en mensajes, pero después de su última gran mentira decidió bloquearla y pasar la página con su mascota. Me da risa y pena al mismo tiempo, pues solo tiene cámaras cuando habla de George. La verdad, no quiero levantar de la tumba a ningún muerto y por eso hago como que no escucho, pero precisamente porque soy prudente inventa tanta mentira.

Yo estoy feliz con mi esposo y segura de cuánto amor me tiene, ni ella ni nadie me va a hacer dudar, porque eso se siente.

También dijo que no se ocupa del perito que tenían.

(Ríe) George tenía la intención de seguir viendo al perrito porque lo quiere mucho, pero ella descontextualizó todo, por lo que lamentablemente tuvo que cambiar de parecer. Creo que viviendo tantos años aquí debe adoptar algunas costumbres, pues aquí se respeta tanto al hombre casado como a su actual pareja.

Cambiando de tema, subiste un tuit donde protestabas porque a cualquiera se le llama actriz. ¿Fue para Tilsa?

¡No! Fue una amiga que llegó de México. Ella se lo quiso dedicar a otra amiga que me sigue. ¡Qué cómico! No fue para ella (Tilsa) porque no la sigo, no me interesa su vida, de verdad.



¿Sabes que Tilsa nuevamente está soltera?

Algo me enteré, porque la gente que me apoya en redes me contó. Igual no le deseo lo que le pasó, ni a ella.

Claro, es triste y con sus hijos chiquitos.

Exacto, por sus hijos.