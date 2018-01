Vanessa Terkes y George Forsyth: ¿Por qué se casan tan rápido? Claudia Ramírez lanza hipótesis

‘Quiere marcar su territorio’, dijo la modelo y expareja de George Forsyth, Claudia Ramírez, tras las declaraciones de Vanessa Terkes, quien contó que el arquero de Alianza Lima se arrodilló, le entregó anillo y pidió matrimonio.



“Cuando una mujer está feliz quiere marcar su territorio y contarlo, pero está bien, pues. Me parece raro que haya contado detalles... No lo sé, porque él ( George Forsyth) es muy prudente y de su vida privada no habla. Entonces, sí parece raro, pero ya ellos sabrán cómo manejan su relación. De repente hay algo que no sabemos, el tiempo siempre habla por sí solo”, precisó la colombiana Claudia Ramírez.



Asimismo, no descartó la posibilidad de que Vanessa Terkes esté esperando un bebé de George Forsyth. “Podría ser que esté embarazada y sería una linda noticia. Creo que cambiaría su vida, el hecho de tener una familia y que se case”, aseveró Claudia Ramírez.



Aunque dicen que los futbolistas nunca cambian...

No. Eso es mentira, como bien dicen: ‘A cada perro le llega su correa’, y creo más en eso. Las experiencias de cada persona son diferentes, quizá se sentía solo, era el eterno soltero y ya se aburrió.



¿No crees que se haya arrodillado para pedirle matrimonio?

Creo que todo está bien, no creo que sea mentira, me parece que todo es cierto. Él sí es una persona cariñosa y espero que les vaya bien.



Tú también estás enamorada de Diego Gemínez...

Sí. Enamorada, feliz, estoy con una persona buena, así que estoy contenta. He encontrado a una persona que me da estabilidad y somos muy amigos.



(L.Gamarra)

