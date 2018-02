Vanessa Terkes se pronuncia sobre la supuesta propuesta de matrimonio de George Forsyth con Claudia Ramírez

Claudia Ramírez encendió todo Chollywood cuando reveló que George Forsyth le habría propuesto matrimonio en octubre del año pasado, cuando ya mantenía una relación sentimental con Vanessa Terkes.

Durante el programa Amor de Verano, la colombiana mostró mensajes vía Whatsapp de George Forsyth lamentando su nueva relación con Diego Geminez. Según contó Claudia Ramírez, el futbolista dijo que tenía el 'corazón roto'.

¿Qué dice Vanessa Terkes al respecto? La actriz prefiere hacer ‘oídos sordos’, pues asegura que nada ni nadie empañará lo feliz que vive al lado de George Forsyth, luego de las revelaciones de Claudia Ramírez.

“Sin comentarios, soy feliz” , dijo Vanessa Terkes antes de viajar a Miami para grabar algunos capítulos de una serie de TV Azteca.

Estás de viaje en viaje, primero Perú, ahora a Miami...

¡Sí! Voy por dos días, así vivo, así me está llevando el amor a recorrer el mundo.

En tanto, Vanessa Terkes continúa con los preparativos para su boda con George Forsyth, programada para el 15 de setiembre en la iglesia San Pedro del Cercado de Lima.

“Seguimos avanzando, allá (en Lima) me está ayudando mucho mi familia, mis cuñadas y amistades, todo está marchando súper”, detalló Vanessa Terkes.

Vanessa Terkes se reencuentra con George Forsyth

Después que Vanessa Terkes le dé el sí a George Forsyth, ofrecerán una recepción para 300 invitados.



“La ceremonia de la iglesia será abierta, en la iglesia entran mil personas y todo el mundo puede asistir”, comentó Vanessa Terkes.

Además, la parejita, que se comprometió en enero en una playa de Tulum (México), planea tener dos hijos.



“Le he dicho que el hombrecito se lo dejo para que sea aliancista como él y la niña, crema como yo. Estoy negociando eso, aunque todavía no me atraca”, precisó Vanessa Terkes.