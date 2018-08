El matrimonio de Vanessa Terkes y George Forsyth ha levantado todo tipo de comentarios. Claudia Ramírez, expareja del arquero, considera que la pareja está utilizando su historia de amor en la campaña política por la Municipalidad de La Victoria.

"Él sabía que este año iba a postular, justo pide matrimonio a un mes (de relación), después organiza su boda rápido, antes de las elecciones y bueno, bien calculado ha sido, con el tema de las fechas", dijo Claudia Ramírez.

En tanto, quien también criticó el matrimonio de Vanessa Terkes y George Forsyth fue Tilsa Lozano. La exVengadora cree que a la chata la están usando para una campaña política, algo a lo que ella no se prestaría.

“Se casaron frente a la municipalidad, con globos del partido, no sé si hay un arreglo entre ellos. Si ella quiere darme el buqué para casarme, prefiero hacerlo por amor y no porque me estén usando para una campaña política. Creo que se están burlando del Perú”, comentó Tilsa Lozano, mientras animaba el ‘Día del estilista’ como imagen de ‘Italian Max’.