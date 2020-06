Vanessa Terkes sostuvo que Magaly Medina jamás diría que hizo una buena entrevista, después que charló con Yahaira Plasencia en su programa radial, porque le haría competencia.

“La entrevista con Yahaira fluyó, la verdad que súper, pues era la primera vez en mi vida que conversaba con ella”, dijo Vanessa Terkes.

Magaly comentó que te enredaste con las preguntas que le hiciste.

Es una de mis primeras entrevistas, soy una ‘wawita’ y no es a lo que me quiero dedicar. ¿Crees que algún día Magaly dirá que lo hice muy bien? No, porque sería competencia para ella y lo sabe muy bien. La verdad, yo me divertí mucho con Yahaira y si en algún momento me trabé, pues es como si me trabara al conversar con mi mamá.

Cambiando de tema, ¿te hicieron la prueba rápida del Covid?

Sí, todos en Radio Panamericana la hemos pasado, los resultados deben estar listos en estos días porque hay muchos asintomáticos. En la radio nos cuidan bien y vamos superprotegidos a los asentamientos humanos para ayudar a tanta gente que lo necesita.