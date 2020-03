Vanessa Terkes pensó que tenía coronavirus, pues justo cuando el presidente Martín Vizcarra decretó el Estado de emergencia y aislamiento social se sintió mal y de inmediato se distanció de su familia, pero ya descartó que esté infectada.

¿Vanessa, no estás yendo a la radio?

No, por seguridad. Me han dado todas las facilidades para hacer el programa desde mi casa con equipos especiales para que se escuche lo mejor posible.

Así acompañas al público...

Sí, es increíble lo que se puede lograr en estos momentos tan duros.

¿Estás sola en casa o con tu hija?

Justo el domingo (15 de marzo) que el presidente determinó el ‘Estado de emergencia’, me sentí un poquito mal y no quise arriesgar a nadie, así que le pedí a todo el mundo que no viniera a verme. Ya luego lo descarté (tener coronavirus), pero me pareció mejor no salir de casa.

¿Y cómo estás aprovechando estos días?

La verdad es que estoy sacando talentos que tenía guardados en un cajón con polvo, pues he vuelto a escribir, estoy leyendo cosas que por el ajetreo diario no siempre puedo, creé un juego que me permite aprender del mundo, como sus capitales y costumbres, y también estoy haciendo ejercicio.