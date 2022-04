Vania Bludau ha llamado la atención de la prensa de espectáculos luego de ser relacionada con el regaetonero Adso Alejandro. Además, la modelo ‘multiplicó por cero’ a su ex Mario Irivarren al decir que la única relación seria que tuvo fue con Frank Dello Russo.

Amor y Fuego acudió hasta la galería del chico reality en Gamarra para consultarle sobre los rumores y declaciones de su expareja, y él aseguró que tiene derecho de rehacer su vida. “Desde el momento en que dos personas adultas terminan una relación, desde ese momento tienes libertad absoluta y plena para hacer lo que quieras”, indicó.

Asimismo, la reportera del programa de Rodrigo González le resaltó que Vania Bludau dijo que desde que terminó con Mario, ‘brilla más’ y sus seguidores lo notan. “No tengo nada que opinar respecto a ese tipo de declaraciones”, acotó el empresario.

VANIA BLUDAU DEJÓ DE SEGUIR A MARIO EN IG

Amor y Fuego descubrió que Vania Bludau dejó de seguir a Mario Irivarren en Instagram y le preguntó al chico reality por su sentir. “Para mí el tema de las redes es irrelevante , eso de seguir o dejar de seguir, nunca me ha generado mayor importancia. Tengo gente en mi Instagram que no conozco, que ya no frecuento o gente con la que me peleé hace años y ahí siguen”, acotó.

Asimismo, sobre la decisión de su ex, dice que la respeta. “Son posturas distintas, tema de cada uno, a mí me da.... no cambia en nada”, agregó.

Vania Bludau ya no sigue a Mario Irivarren en Instagram y él se bañó en aceite.

