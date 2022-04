LE ECHÓ TIERRITA. Vania Bludau finalmente retornó a los Estados Unidos, donde vivía mientras mantenía una relación amorosa con el chico reality Mario Irivarren. A través de sus historias de Instagram, la modelo anunció a sus seguidores que dejaba el Perú.

“Ahora sí me voy. Perdón si ya no soy muy comunicativa por este medio, el cual es el único que nos une. Prometo mejorar eso al pasar de los días. Gracias por todos sus mensajitos. Love you all”, escribió junto a la imagen de su ventana en el avión y de sus maletas en el aeropuerto.

Mientras, Mario Irivarren parece estar llevando bien su ruptura amorosa pues compartió historias en el gimnasio y modelando las prendas de una línea de ropa.

MARIO IRIVARREN NO QUIERE HABLAR DE VANIA

Vania Bludau y Mario Irivarren fueron captados juntos disfrutando un paseo y almorzando en un restaurante de Punta Hermosa, al sur de Lima, días después que ambos confirmaran el fin de su romance.

El programa “Amor y Fuego” emitió este lunes nuevas imágenes en las que los exintegrantes del extinto programa “Combate” realizan una caminata junto a Alejandra Baigorria y Said Palao.

Tras esta aparente reconciliación, un equipo del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre abordó a Mario Irivarren para que confirme si había decidido retomar su relación sentimental con la influencer.

“Los detalles personales son personales. Siempre hay que entender que la vida privada de las personas no es tema de interés público, son temas personales”, respondió el chico reality con evidente incomodidad.

Ante la insistencia del reportero, quien le preguntó si su ruptura no había sido más que una simple pelea de pareja, el exintegrante de los “Combatientes” reiteró que no brindará ninguna información respecto a su vida privada.

“Hay que entender que ser figura pública no implica que uno no tiene derecho a la privacidad, o que tiene que siempre estar exponiéndose o dando explicaciones sobre temas personales. Como siempre digo, hay que separar la figura pública de la persona como tal”, reiteró.

TE PUEDE INTERESAR

Carlos Cáceda: Francesca Carranza presume su amor tras desestimarse denuncia contra Andrea Llosa

Carlos Cáceda toma radical decisión en Instagram tras polémica con Andrea Llosa y su denuncia

Farfán multiplica por cero a excuñada de Yahaira y le tira maíz a clon de Giorgina Rodríguez