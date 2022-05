ROMPIÓ SU SILENCIO. Vania Bludau acusó a Mario Irivarren de agredirla en más de una ocasión durante su relación. Según Magaly Medina, la modelo le confesó a su productor que el último episodio de violencia se dio en una discoteca, cuando el exchico reality la “agarró del cuello”.

“Vania Bludau se entrevistó con mi director periodístico José Luis y a él le dijo que Mario la había agredido y lo había, la última vez, públicamente en un sitio del sur que la había agarrado del cuello ”, indicó Magaly Medina.

En declaraciones para ‘Magaly TV: La Firme’, Vania Bludau aún no dijo textualmente que fue víctima de agresión, ya que espera sea Mario Irivarren quien revele que sí la violentó.

“Lo que me puso es que no quiere lapidarse mediáticamente, decir ese tipo de cosas frente a cámaras (…) Yo voy a apalear de verdad a su buen juicio (¿Si él te desmiente?) Me daría mucha pena” , señaló Bludau.

Magaly Medina aseguró que Vania Bludau le confirmó fue agredida en más de una ocasión por Mario Irivarren y la última vez fue en un lugar público.

Magaly Medina: Mario Irivarren violentó a Vania Bludau más de una vez

La ‘urraca’ indicó que durante la conversación con Vania Bludau, ella indicó que fue atacada frente a sus amigos y que no fue la única vez.

“La última agresión fue en esta discoteca del Sur donde él delante de sus amigos la agarró del cuello. Quiere decir que hay testigos, pero que no fue la única vez que él la violentó y que ella se sentía mal y que fue a decirle “no pasa nada”, ella reconoce que tuvo una reacción pasiva ”, manifestó.

