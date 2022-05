SIGUE LA GUERRA. Vania Bludau y Mario Irivarren no paran de mandarse misiles luego que ambos revelaran que fueron víctimas de distintos maltratos por parte del otro desde que iniciaron su tormentosa relación. Esta vez, Amor y Fuego mostr{o unos comentarios de la modelo que dejaron al descubierto detalles de la vida íntima de su ex.

El programa de Rodrigo González mostró unos mensajes que la influencer le contestó a varios de sus seguidores, quienes le aconsejan sobre su pasado romance con el exchico reality. “Debería ir a un psicólogo. A veces esas reacciones violentas se deben a traumas o cosas fuertes que pasaste en la vida o cosas de niñez”, le comentó una fan.

Grande fue la sorpresa e indignación de los conductores de Amor y Fuego cuando leyeron la respuesta de Vania Bludau. “Lo mismo digo. Entérate a los 20 años que tu padre tenía tres familias al mismo tiempo le afectó” , reveló la modelo.

MARIO DICE QUE VANIA LO DIFAMA

Mario Irivarren rompió su silencio luego de haber mostrado sus polémicos chats con Vania Bludau, que evidencian que la modelo también maltrató al empresario. El exchico reality se comunicó con la producción de América Hoy y aseguró que salió a mostrar sus pruebas cansado de la difamación de la que viene siendo víctima.

“En un inicio yo salí a aceptar mi parte del error, a hacerme responsable de mis actos y de mis malas decisiones, en esa entrevista, yo en ningún momento ataqué a Vania, a pesar de tener en mi mano todas las pruebas que he presentado, que mostraban un panorama bastante claro de cómo habían sido las cosas, no tenía intenciones de comenzar una guerra de dimes y diretes, ya que eso solo iba traer más penas y dolor a nosotros y a nuestras familias. Yo lo único que buscaba era parar con esta situación y encontrar mi paz y tranquilidad”, dijo Mario en un extenso mensaje.

En ese sentido, aseguró que la entrevista que dio a Amor y Fuego haciendo un ‘mea culpa’ iba ser el punto final de todo este enfrentamiento, pero Vania Bludau continuó con la pelea mediática. “No solo siguió atacándome a través de las redes sociales y otros programas de espectáculos, sino tambien difamándome afirmando nuevamente que yo la había ahorcado, y no en una sino en varias ocasiones, y una vez más vuelvo a aclarar que eso es FALSO” , acotó.

Mario Irivarren nuevamente reconoció que tiene un carácter fuerte pero aseguró que no es un maltratador. “En determinadas situaciones muy muy puntuales puedo llegar a ser explosivo, (condición que no minimizo y en la que me encuentro trabajando a consciencia) y otra muy distinta es que vaya a aceptar que se me acuse de agresor o maltratador como Vania ha querido hacer ver y todo esto sin mostrar una sola prueba de absolutamente nada porque simplemente no existen ya que estos hechos jamás ocurrieron ” , indicó.

Finalmente, aseguró que no callará más y que se seguirá defendiendo hasta que su imagen quede limpia. “Yo lo único que quiero es limpiar mi imagen de todo el daño que me han querido hacer (o mejor dijo que me han hecho) y no pienso parar hasta que así sea ”, concluyó.

