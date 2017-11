Vania Bludau revela sus pensamientos más personajes en Para Ellas [ENTREVISTA]

La guapa Vania Bludause define como una mujer honesta, entregada y trabajadora, cuya meta es solo ser feliz en la vida. Hoy disfruta de su participación en ‘Reyes del show’, donde baila y deja todo en la pista.

El amor es...

El sentimiento más hermoso que puede existir en el mundo.



Tu flor preferida...

Los tulipanes.



¿Qué sientes al bailar?

Es algo único que me hace olvidar todo.



Participar en ‘Reyes del Show’ es...

Una experiencia linda, aunque me hubiera gustado que sea mejor.



Un color que no hay en tu clóset.

Anaranjado.



¿A quién acudes primero cuando necesitas ayuda, consuelo o consejo?

A mi familia y amigos cercanos.



Si pudieras quedarte toda la vida con la misma edad, ¿cuál sería?

La que tengo ahora, porque he vivido tanto que cada experiencia vale.



Tus metas a corto y largo plazo...

Ser feliz, y a largo plazo, ser más feliz, con las personas correctas.



Tipo de música que escuchas cuando estás triste...

La primera que salga en la radio, no soy muy exigente en eso.

SALSA ACROBÁTICA / HOMENAJE A MICHAEL JACKSON nos dijeron y eso FUE LO QUE HICIMOS! Mil Gracias por todo el apoyo del público.. #telodigoconeltaco 👠 😜💃🏻 Team fueron un fire 🔥✨ @oreykel @kike.19.06 @raulromerovalle Una publicación compartida de V A N I A B L U D A U (@vaniabludau) el 15 de Oct de 2017 a la(s) 1:29 PDT

Lo que nunca harías por dinero...

Cometer cualquier delito o traicionar a alguna persona.



¿Cuántos pares de zapatos tienes?

No llevo la cuenta, porque tengo zapatos en Perú y en mi casa de Miami.



¿Qué es lo más bonito que has hecho por amor?

Dejar todo por esa persona.



¿Te consideras vengativa?

Nunca, creo en el karma.



¿Prefieres carnes o verduras?

Verduras.



¿Cuál sería tu profesión ideal?

La de hoy, me gusta mucho la televisión.

NO ME GUSTA BAILAR Y PUNTO 😆 @karlaramirezu TE AMO!!! ♥️ Una publicación compartida de V A N I A B L U D A U (@vaniabludau) el 7 de Oct de 2017 a la(s) 11:50 PDT

¿Perdonarías una infidelidad?

No.



¿Quién es tu persona favorita?

Mi mamá, mis hermanos y mis amigas.



Un defecto que no soportas en otras personas...

La hipocresía y detesto a los fingidos.



Y una cualidad que admiras...

La honestidad por más dura que sea.



Defínete en tres palabras...

Honesta, entregada y trabajadora.



Un cosmético que nunca falta en tu cartera...

No me gusta maquillarme.



¿Cuál es tu trago favorito?

El vino tinto.

Birthday Mood 😁✨ Una publicación compartida de V A N I A B L U D A U (@vaniabludau) el 14 de Sep de 2017 a la(s) 8:07 PDT

