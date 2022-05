Tras finalizar su relación con Mario Irivarren, Vania Bludau sorprendió al revelar que fue víctima de maltratos y que el chico reality “es muy prepotente, muy tosco”. En Instagram, la modelo volvió referirse al tema.

En ‘Amor y Fuego’ se mostró la respuesta de Vania Bludau tras ser cuestionada por algunos usuarios de Instagram por dejar entrever que habría sufrido violencia.

“Me cuentan por favor ¿Cuál es la vez anterior donde dije que alguien me maltrató? Porque en la actualidad aún ni cuento los incidentes de violencia. No sé si lo haré. Asimismo, tengo miedo de no hacerlo y que le pase a otra persona” , escribió.

Según el programa de Rodrigo González y Gigi Mitre, Vania decidió borrar este comentario tras unas horas. “Se arrepintió (…) No sintió el apoyo”, indicó ‘Peluchín’.

Vania Bludau revelaría “los incidentes de violencia” con Mario Irivarren: “Tengo miedo que le pase a otra persona” (Video: Willax TV)

Gigi Mitre sobre Vania Bludau: “Ella se muere de ganas de contar”

Luego de las fuertes revelaciones de Vania Bludau, los conductores de ‘Amor y Fuego’ afirmaron que faltaría poco para que la modelo rompa su silencio ahora que está en Lima.

“Yo no más digo que en cualquier momento, ella se muere de ganas de contar ”, dijo Gigi Mitre. “¿A dónde quiere llegar Vania? ¿qué está esperando? (…) Estaremos atentos”, finalizó ‘Peluchín’.

