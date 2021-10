La influencer y modelo, Vania Bludau contó que dentro de dos años les gustaría convertirse en madre y tener hijos. Señaló que han negociado con su actual pareja, Mario Irivarren para tener solo dos hijos.

“En dos años si o si tengo que ser mamá porque quiero y porque es la mejor edad en la que podría serlo, con el que este, le diré: ¿quieres? Y si no, chau”, señaló Vania Bludau en una entrevista para ‘Estás en todas’ en la secuencia ‘Las esferas de la verdad’.

“Ya lo hablé con Mario, pero tenemos una relación con menos de un año, tampoco quiero hacer las cosas alocadas, puede sonar muy mal, pero para ser madre soltera mejor me consigo un donante... Me muero por ser mamá en algún momento. Ya lo negociamos, él quería cinco ahora quedamos en un par. Si no, muchas gracias Mario. (Su hijo) tendría un cuerpazo y una personalidad única”, añadió la modelo.

Pese a que no le gusta hablar sobre su futuro, Vania Bludau recalcó que sí se imagina a los 40 años casada y con hijos. Además, señaló que aun cree en el amor y los cuentos de adas.

“Sí (creo en el matrimonio), la experiencia que tuve no fue mala, simplemente en el camino dejas de hacer match con la persona que te iba a casar. Yo creo en el amor, en el matrimonio, en el felices para siempre, en el cuento de adas y Mario se mata de la risa”, mencionó.

Contó que ya tiene elegido el modelo de vestido de novia que quiere, incluso habló con la diseñadora que quiere que lo haga. “Solo falta que me lo pidan, el día exacto, por eso no puedo engordar”, dijo entre risas.

