Vania Bludau va a terapia tras terminar con Mario Irivarren: “Para que no me pase nunca más”

A través de su cuenta de instagram, Vania Bludau realizó un extenso pronunciamiento en el que, más que aclarar lo que sucedió con Mario irivarren, dejó más interrogantes y cabos sueltos contra el exguerrero.

En el mensaje, Vania Bludau señaló que no está despechada y que la gente no tiene ‘ni idea’ de lo que realmente pasó en su relación con el modelo.

“Me encantaría que tengan el 1% de conocimiento de lo que pasó y el porqué que me llevó a tomar la decisión de terminar con esa relación (...) Aquí no hay despecho, no hay un me gustaría volver y tengan por seguro que si tuvieran conocimiento de todo, opinarían igual que yo o peor”, comentó Vania Bludau.

Vania Bludau lanza comunicado sobre el fin de su relación con Mario Irivarren

VANIA ESTÁ YENDO A TERAPIA

Finalmente, Vania Bludau dijo que está yendo a terapia para no volver a atravesar lo que vivió en su romance con Mario Irrivarren.

“¿Que debería ir a terapia en vez de mandar a los demás? Créanme que estoy yendo para que no me vuelva a pasar lo que me pasó nunca más”, sentenció la modelo.