Rodrigo González y Gigi Mitre comentaron este martes el polémico fin de la relación entre Vania Bludau y Mario Irivarren. El conductor de Amor y Fuego se mostró sorprendido por la ruptura y aseguró que ‘no se la veía venir’.

“¿Será definitivo o será un arrebato? Porque la Bludau tiene su genio y es medio arrebatada, Mario también tiene lo suyo. ¿Habrá habido un detonante o un arrebato como tuvieron en su momento Melissa Klug con Jesús Barco? Puede ser que luego se arrepientan, qué habrá pasado, pero este comunicado no deja lugar a una continuidad”, acotó el popular Peluchín.

Asimismo se mostró admirado porque solo hace una semana se cruzó a la exparejita en Punta Hermosa. “Los vi de lo más bien, de lo más felices en Punta Hermosa, bromeaban porque no estaba Said, no que ellos estuviesen mal. La Baigorria estaba siendo vacilada por la ausencia del novio, quién iba decir que una semana más tarde esta relación iba llegar a su fin, a mí me da pena”, acotó Rodrigo.

Por su parte, Gigi Mitre recordó que Mario Irivarren se puso a la defensiva cuando le preguntaron sobre sus planes a futuro con Vania Bludau. “Quizá eso no le gustó... acá hay gato encerrado”, dijo la conductora de Amor y Fuego.

Rodrigo González aseguró que le apenaba el término de la relación entre Mario Irivarren y Vania Bludau. El conductor piensa que luego se pueden arrepentir por haber comunicado su ruptura.

