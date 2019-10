Vania Bludau se reunió con su familia para ver el ampay de Christian Domínguez: "No mientan, no sean infieles"

Vania Bludau se caracteriza por no tener pelos en la lengua y decir la verdad le duela a quien le duela. Por eso, no sorprende que haya aceptado la oferta de sentarse por segunda vez en el sillón rojo de El Valor de la Verdad.

Su paso por el programa de Beto Ortiz coincidió con el anuncio del fin de la relación de Christian Domínguez e Isabel Acevedo. Luego, se enteró del ampay del cantante y su compañera Pamela Franco en Magaly TV: La Firme.

Ante esta situación, la exparticipante de Combate compartió un mensaje en su cuenta Instagram como fuerte indirecta a su ex: "Gente es simple: No mientan, no sean infieles, no hagan promesas que no pueden cumplir. Jugar con las mujeres ya se hizo deporte en estos días".

Vania Bludau sobre el ampay a Christian Domínguez

Horas después, Vania Bludau se mostró emocionada y hasta le escribió un mensaje a la propia Magaly Medina dejándole en claro que no se iba a perder su programa. Luego, grabó un video junto a su hermana y su mamá en la cama diciendo: "Las 3 más chismosas".

La morocha llegó al Perú hace unos días pues estuvo invitada a un matrimonio celebrado en la selva. En sus redes sociales publicó varios videos y fotos de sus aventuras junto a su prometido, el abogado Frank Dello Russo.

Vania Bludau emocionada por ver el ampay a Christian Domínguez

La exchica reality radica en Estados Unidos desde hace un par de años y viaja esporádicamente a tierras peruanas para visitar a su familia. Actualmente, está planificando su matrimonio.

Vania Bludau mantuvo una relación de casi 3 años con Christian Domínguez. En aquella época, ambos también tuvieron mascotas en común y solían acompañarse a todas sus actividades.

La relación terminó a inicios del 2013. Al poco tiempo, el cantante inició un romance con Karla Tarazona. En el 2016, la modelo reveló en su primer paso por El Valor de la Verdad que Domínguez intentó retomar las cosas entre ellos, pese a que estaba comprometido.