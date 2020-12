Por Eric Castillo

La salsera Vernis Hernández afirmó que está en contra de los ‘privaditos’ porque es un acto irresponsable en medio de la pandemia que se vive, y espera que el gobierno se acuerde de los músicos y artistas que viven de la música; ya que en todos estos meses no han recibido ningún apoyo económico.

“Extraño mucho cantar en un escenario y sentir la energía del público, sobre todo ahora que se vienen las celebraciones de fin de año. Pero no me queda otra y esperar que llegue la vacuna para poder volver a los shows presenciales. Yo no hago privaditos, estoy en contra de esos shows porque es irresponsable exponer la vida de esa forma. Cuando el público se emociona, se toma unos tragos y se olvida del distanciamiento social”, enfatiza la cantante cubana.

Por otro lado, Vernis Hernández señala que después de un mes de haberse sometido a la operación de manga gástrica ya ha bajado 11 kilos, y espera llegar a perder hasta 21 kilos para estar en su peso exacto.

“Hace un mes me operé y ya he perdido 11 kilos, me siento muy contenta y mucho más ágil para hacer mis actividades. Mi meta es poder perder hasta 21 kilos y llegar a mi peso ideal, y mantenerme saludable. Tampoco quiero bajar tanto de peso pues perdería mis encantos, ja, ja, ja”, agregó la salsera.