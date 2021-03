Este sol parece el mismo que abraza a La Habana. Ardiente, asfixiante, provocador. Con esa premisa partimos al encuentro con Vernis Hernández , salsera cubana, aunque bastante peruana, siempre con el ‘pucha’ o el ‘pe’ en su forma de expresarse. Soltera y sola, madre y con muchos dolores encima, pero con varias sonrisas por regalar. Es mediodía en la ciudad y ella luce una mascarilla y protector facial. Así vivimos y parece que será por mucho tiempo. Pero la vida sigue y las preguntas llegan.

Vernis, conviviste con un drogadicto, subiste 21 kilos, te dio el Covid. Has sufrido casi todas las plagas.

Cuando un adicto ya no tiene el control, se vuelve agresivo.

¿Por qué demoraste en dejarlo?

La mujer lo hace por salvar la familia. Súmale que dependía emocional y laboralmente.

¿Por algo más?

Por amenazas de por medio y maltrato.

Luego la balanza te ‘traicionó’.

Ni fotos me tomaba.

¿Te deprimiste?

Mi salud estaba en deterioro, mi estado de ánimo por el piso y mi carrera como artista igual.

Ahora estás figurita...

Todo gracias al doctor Raúl Layme. Me operó y a los dos meses pude ponerme un vestido azul que me encanta y ya no me quedaba.

¿Qué pediste que no te toque?

Mis piernas, ja, ja.

Cuando hiciste pública tu separación, ¿cuántos ‘paños de lágrimas’ aparecieron?

Un montón. Hasta personas que jamás pensé que estuvieran interesadas en mí.

Vernis Hernández habla de todo en entrevista con Trome

¿Te quieres enamorar?

Me gusta sentirme así.

Imagino que estarás más atenta a la jugada.

Fíjate que no. Solo pediría conversar y que me den seguridad.

¿Qué no quisieras repetir?

Quiero calma, dormir tranquila, no vivir mirando la hora y decir qué estará haciendo, dónde estará.

¿Si te toca un ‘tramposo’?

Yo ya estoy curada del susto.

A propósito, ¿los infieles se ‘plantan’?

Ni ellos, ni los maltratadores.

Algunas chicas aseguran que con amor lo logran.

Es perder el tiempo y lastimarnos a nosotras mismas.

¿Y las ‘inquietas’?

Tampoco.

¿Cómo llamarías a una dama que se mete en una relación?

Pienso que no solo la mujer hace mal, también el hombre que la recibe. Esto es de dos, no de uno.

¿No mencionaste cómo las nombrarías?

Hay muchos calificativos, pero ya son personalizados, ja, ja, ja.

¿El ‘jugador’ en qué cambia?

Se mete con una chiquilla y ella lo hace vestir para que parezca más contemporáneo a su edad.

Verdad que te gusta cantar: ‘A mí me gustan mayores’.

Aún me encantan así. Tengo 38 años, en dos más te aviso si es al revés.

Vernis Hernández habla de todo en entrevista con Trome

¿Cómo sobrevives a la pandemia?

Con los saludos que mis seguidores me pagan. Uno que otro concierto virtual, ayuda de mi familia de Estados Unidos y algunas amistades para la alimentación y cosas que ayudo a vender.

¿Es cierto que puedes perder tu departamento?

Sin trabajo ya es mucho tiempo sin poder asumir mis responsabilidades con el banco.

¿Hace cuánto el padre de tu niño no te deposita la mensualidad?

Hasta risa me da: 8 años.

¿Y ya salió el juicio a tu favor?

Desde el 2018.

Podrías mandarlo a prisión.

Lo estoy evaluando con mi abogado. Argumentarán que tiene problemas de salud, pero aún tiene de dónde sacar para cubrir sus responsabilidades. Así que no hay excusas.

¿Lo más grande que has hecho por tu pequeño?

Tomar la decisión de separarme. No se merecía una vida como la que llevábamos. Dejé todo para cuidarlo.

¿El último acto de magia que has hecho por tu engreído?

Sacar de donde no hay para que tenga lo que necesita.

¿Una frase bien cubana?

Mi hijo, si no te gusta, échale azúcar para que pase suavecito.

Gracias por tu testimonio y buen humor que no dejas nunca, pese a todo.

Ustedes realizan un periódico que entretiene, nos dan información general del país.

Vernis Hernández habla de todo en entrevista con Trome