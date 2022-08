La cantante Vernis Hernández comentó que por ahora ha dejado el amor en un segundo plano pues está enfocada en su carrera musical y dedicada a su hijo. Además, señala que después de casi tres años podrá reencontrarse con sus padres, quienes debido a la pandemia no pudieron venir a Lima y se encuentran en Cuba.

“Por ahora he decidido no enamorarme pues quiero concentrarme al ciento por ciento en la música, tengo varios temas por lanzar en estos meses y no tengo tiempo para dedicarle a una pareja, pues sería injusto no poder compartir momentos y detalles, cuando mi objetivo es seguir chambeando. Debido al covid pasé un mal momento, la pandemia me afectó mucho y estoy recuperándome poco a poco”, comentó la cantante Vernis Hernández.

¿Cómo te encuentras de salud?

Bastante recuperada, siguiendo la terapia que el médico me pidió realizar y que mi voz esté al ciento por ciento. Me tomé unos días descanso y eso me ayudó a compartir más tiempo con mi hijo, que cada día está más grande.

¿Cómo van los proyectos musicales?

Todo se está encaminando, pues en setiembre debo de empezar con los lanzamientos que tenía previsto, pues ya he grabado varios temas y están de ‘candela’. La gente los va a disfrutar y gozar mucho.

¿Y tú familia en Cuba cómo se encuentra?

Gracias a Dios se encuentran bien y en unas semanas viajaré a Cuba para reencontrarme con mis padres después de tres años, pues la pandemia nos separó. Felizmente están bien de salud y espero que pronto vuelvan a estar aquí en Perú.

“SOY MÁS PERUANA QUE CUBANA”

La cantante Vernis Hernández contó que en unos días cumplirá 21 años viviendo en nuestro país, y le pide a todos seguir cuidándose del coronavirus, pues hace unos días tuvo una recaída tras volver a contagiarse.

“El próximo19 de agosto cumplo 21 años viviendo en el Perú, un país que me abrió las puertas, me ha regalado mucho cariño y soy madre de un peruanito. He viajado mucho y casi lo conozco por completo, me he nacionalizado y me siento una peruana más”, enfatizó la cantante.

¿Eres más peruana que cubana?

Sí, eso es cierto. En mi casa comemos todos los días la rica comida peruana, y me sé todas las jergas, ja, ja, ja.

Hace unos días publicaste un post contando que suspendías unos show, ¿qué te pasó?

Eso me sucedió después de regresar de Europa, sucede que me dio covid por segunda vez, descansé unos días y volví a la chamba, pero me afectó las cuerdas vocales, sufría mucho, me quedé casi sin voz. El médico me mandó descanso absoluto porque podría poner en riesgo mi salud.