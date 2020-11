Vernis Hernández contó que su operación de manga gástrica fue exitosa y en un mes regresará a los escenarios de manera virtual.

“Hoy se cumple seis días de mi operación y me siento súper bien. La recuperación es rápida, solo hay que ser disciplinada y seguir las recomendaciones del médico. Aún no me peso, pero ya se nota que no estoy hinchada. En un mes verán cambios notables en mi figura”, dijo la cantante.

¿Eso quiere decir que en un mes regresarás a los escenarios?

Sí, en un mes ya puedo hacer mi vida normal, comenzaré con el deporte y estaré como invitada en el concierto virtual por el aniversario de Giulliana Rengifo. Además, haré mi segundo concierto online que ya lo estoy preparando para diciembre. Todos estos cambios en mi vida lo compartiré a través de mis redes sociales.