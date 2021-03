La cantante cubana Vernis Hernández contó que cada día va recuperando la salud, tras haber superado el coronavirus que la tuvo internada varias semanas, y este sábado regresa a los escenarios con un show gratuito en ‘La casa de la salsa’, junto a la criolla Lucía de la Cruz.

“Cada día estoy mejor de salud, estoy llevando mis terapias y mi respiración ha mejorado bastante. Por eso, este sábado estaré regresando a los escenarios con una transmisión en vivo que se realizará desde ‘La casa de la salsa’ y me siento emocionada por reencontrarme con mi orquesta. Además, es como si estuviera debutando pues he estado alejada de los reflectores por más de un año. Han sido meses duros no solo por la pandemia, sino por la enfermedad pero me siento fuerte para seguir avanzando”, enfatizó Vernis.

Además, detalla que en las próximas semanas lanzará nuevos temas porque el público la reclama. “En unos día debo de ingresar al estudio de grabación, tengo unos temas pendientes para grabar pues el público siempre me reclama canciones nuevas, quieren bailar salsita en sus casas y hay que complacerlos”, agregó la cantante cubana.

Recordemos que hace unos meses, la salsera se sometió a una operación de manga gástrica pues tenía alrededor de veinte kilos de sobrepeso y su salud se estaba viendo afectada. Luego, se contagió de coronavirus y perdió mucho más peso, pero no le trajo consecuencias. “Sí, he perdido 21 kilos, ya llegué a mi peso ideal, pero bajé más rápido de lo que debía por el Covid y ahora tengo que hacerme una endoscopía de corrección. Lo que tenía que perder en seis meses lo hice en tres. La idea con esta endoscopía de corrección es agrandar un poco el estómago para que ingrese más alimento y así ya no perder más peso”, comentó.