Verónica Linares cuadró a Rafael Cardozo por no querer casarse con Cachaza [VIDEO]

Verónica Linares no pudo más con la indignación. La conductora de Primera Edición arremetió contra Rafael Cardozo por negarse al matrimonio con su pareja Cachaza. La periodista no dudó en mostrar su fastidio por el participante de Esto Es Guerra.

Todo sucedió en el segmento de América Espectáculos. Después de que se transmita una nota sobre el ingreso de Rafael Cardozo a Esto Es Guerra, Verónica Linares le pidió unos minutos a Rebeca Escribens para hablar sobre el brasilero.

"No entiendo. Después de lo que acaba de decir de que ella ponga el día y yo el año, ¿él se pregunta por qué le dicen cargoso? A mí me carga escuchar que a cada rato se casa, que cuándo se casan. No se casan pues. Que Cachaza lo bote", explotó Verónica Linares.

La indignación de la conductora de Primera Edición sorprendió a toda la producción. Rebeca Escribens no pudo aguantar la risa y terminó con lágrimas en los ojos al escuchar a Verónica Linares. La conductora continuó:

"¿Hay que estar suplicándole a alguien que se case? Si quieres también. Te lo juro que a mí me saca de cuadro. No entiendo. ¿Por qué tienes que estar suplicándole a alguien que se case? Cásate tú solito. Anda a tu casa. Que no se case Cachaza nunca con él. No le conviene", exclamó muy molesta Verónica Linares.

La conductora se mostró bastante fastidiada mientras hablaba sobre Rafael Cardozo. Rebeca Escribens siguió riéndose mientras escuchaba a Verónica Linares, pero coincidió con ella sobre Rafael Cardozo.

"Yo estoy de acuerdo contigo Verito. De verdad estoy de acuerdo. El día de hoy voy a hacer valer tu voz y tus ideas, tu comentario. De verdad estoy harta. No se van a casar nunca. Cachaza acéptalo. Vira el timón, anda por otro lado. Por Dios" , puntualizó Rebeca Escribens.

Verónica Linares vs. Rafael Cardozo

