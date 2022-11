IMPACTADA. Verónica Linares compartió varios videos desde su cuenta de Instagram para mostrar la hermosa decoración de la boda de Valeria Piazza. La periodista quedó en shock mostrando las flores y los detalles que había escogido la exMiss Perú.

“Es que no saben la hermosura que es esto. Valeria que hermoso me vuelvo loca. Mira, increíble, qué belleza Valeria te felicito, eres una crack , que hermoso todo”, expresó.

En las historias publicas por la conductora de América Noticias se puede ver que las flores son un detalle predominante en la decoración de Valeria Piazza.

Pierre Cateriano, esposo de Valeria Piazza, defiende su timidez en su boda

Pierre Cateriano contrajo matrimonio con la modelo Valeria Piazza; sin embargo, el deportista ha sido blanco de críticas por los usuarios debido a su ‘actitud seria’, por ello se pronunció sobre el tema.

“Despertando casado, gracias a todos los que nos quieren por tirarle toda la onda ayer, gracias, amigos que me conocen por hacer mi parte porque saben que yo no soy bueno para eso . Ayer me casé (y no lo digo porque sea mi esposa) con la novia más bonita que haya visto nunca”, dijo.

