Verónica Linares lanzó en su canal de YouTube “La Linares” la esperada entrevista que le hizo a Magaly Medina. Y en medio de la entrevista, la periodista le confesó a la figura de ATV que en algún momento sintió temor de que ‘raje de ella’.

“Una vez vi que rajaste de Jessica Tapia, que es periodista y por su celulitis, y yo dije: ‘Me vuelvo loca que vean mi celulitis y que salga en la pantalla’. Yo en la playa ando calata, a mí me llega”, resaltó la compañera de conducción de Federico Salazar.

La revelación de Linares generó la risa de Magaly Medina, quien explicó que en su momento hizo comentarios sobre Jessica porque también es miss. “No pues, Jessica Tapia fue miss, dejate de cosas. En esa época debía ser más joven que tú y yo”, resaltó.

En otro momento, la conductora de “Magaly TV: La Firme” se sinceró y reconoció que no siempre recuerda todo lo que critica sobre los personajes de la farándula local.

“Yo no me acuerdo mucho de lo que he criticado, como tú sabrás, así como olvido las ofensas, me olvido. No tengo cabeza, me vengo a mi casa y me olvido, no me vengo pensando en lo que dije” , puntualizó Magaly Medina.

TE PUEDE INTERESAR