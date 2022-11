Segundos antes de dar inicio al programa ‘América Hoy’, Verónica Linares despidió su noticiero y aprovechó en trolear EN VIVO a Ethel Pozo. Luego que ambas estuvieran presentes en el matrimonio de Valeria Piazza y Pierre Cateriano, la periodista habría cometido una infidencia de lo que fue la fiesta.

“Un lunes cargado de chismes... Oye, Ethel, ya deja el vaso, dios mío, qué horror, me muero ”, fueron los comentarios de Verónica que hicieron reaccionar a la hija de Gisela Valcárcel.

“Por favor, Verónica Linares, aquí todo se lo contamos. Se casó nuestra amiga Valeria Piazza, si ya sabe cómo somos para qué nos invita” , fue la respuesta de Ethel Pozo en pleno programa.

ETHEL POZO SE CRUZA CON TULA EN PLENA BODA

Valeria Piazza se casó con Pierre Cateriano el sábado 19 de noviembre de 2022, acontecimiento al que asistieron distintas figuras de la televisión peruana, entre ellas Tula Rodríguez y Ethel Pozo, la hija de Gisela Valcárcel.

Sin embargo, al parecer ambas no quisieron cruzarse, tal como se probaría en las historias de ambas conductoras de televisión. La rencilla entre las dos ocurrió debido a las declaraciones que brindó Pozo en el año 2019.

“Por respeto a la hija de Tula no quisiera tocar ese tema, no tiene sentido retomar una historia de hace tantos años, pero lo claro es que no soy su amiga y le deseo lo mejor. No soy quién para juzgarla, pero amistad no puede haber por todo el dolor que hubo”, dijo.