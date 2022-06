En un reciente concierto que ofreció en Colombia, Christian Nodal se sinceró con su público y confesó cómo se siente tras las polémicas en las que se ha visto envuelto en las últimas semanas debido a su rompimiento con Belinda, la ‘tiradera’ con J Balvin, los constantes cambios de look, los tatuajes, su supuesta nueva relación con la rapera Cazzu, entre otros.

Al inicio, Nodal agradeció a sus fans por el recibimiento que le dieron en el concierto realizado en Montería, Córdoba. Sin embargo, sorprendió al confesar que antes de salir al escenario tenía miedo de que los colombianos estuvieran enojados con él por “las cosas que se llegan a decir en los medios”, incluso mencionó que la prensa “no lo quiere”.

“A mí los medios no me quieren, pero la realidad es otra. Me ha costado un chingo llegar a este público tan bello que tengo hoy y no es justo que por sacar dinero hablen mierda de mí, yo no soy un ser humano mierda. Yo sólo interpreto mi música”, dijo notoriamente afectado.

En esa línea, el intérprete de “De los besos que te di” dijo que no se considera un ejemplo para nadie, pues reconoció que al igual que todos comete errores

“Yo no soy un buen ejemplo de ser humano, tengo 23 años. La diferencia es que lo mío, todo mundo toma video, toma foto y a ustedes no les toman foto cuando están actuando como ser humano. Falta empatía en este mundo y discúlpenme, necesitaba usar este momento para desahogarme”, indicó el famoso visiblemente conmovido.

