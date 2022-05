Vitocho Yaipén, hijo de don Víctor Yaipén, contó que el líder de orquesta ‘Candela’ está con el ánimo arriba ya que tiene la ilusión de volver a caminar, gracias a unas piernas ortopédicas.

Como se recuerda don Víctor Yaipén sufrió la amputación de ambas piernas, a consecuencia de una complicación de la diabetes que padece. Incluso, hace unas semanas contó que tiene problemas en el riñón y necesita con urgencia un trasplante.

“Gracias a Dios mi papá está tranquilo. Le ha hecho bien el homenaje que le hicieron en Chiclayo está con mejor semblante y muy positivo, eso es fundamental para salir adelante”, comentó.

Se emocionó con el homenaje...

Nos fue muy bien, la gente respondió, la cartelera estuvo bonita y todo el evento fue muy lindo. Lo mejor de todo es que los homenajes se dan en vida, como siempre digo. Lo que nos importa es que mi papá se sienta bien y tenga el ánimo arriba, eso es muy importante para su salud, sobre todo cuando se tiene diabetes que tiene que ver con lo anímico.

Don Víctor está en constantes chequeos...

Sí, justo ahorita le chequearon los pulmones y le han dicho que está bien, también la presión, que es lo principal. Lo que estamos haciendo ahorita es fortalecer los muñones, que es la parte de abajo de sus piernas, donde van a ir las piernas ortopédicas. Eso es lo que estamos fortaleciendo con ejercicios, al igual que sus brazos.

¿Tiene la ilusión de volver a caminar?

Así es. Él quiere ponerse sus piernas ortopédicas y hacer sus cosas, él está contento por eso, tiene mucha ilusión y le pone muchas ganas, eso es lo más bonito de mi padre. Es un hombre fuerte, un luchador.

Víctor Yaipén pide donante de riñón: “Ruego a todo el Perú, soy el número 323 en la lista de espera”

Luego que sufriera la amputación de sus dos piernas producto de la diabetes que padece, ahora Víctor Yaipén, fundador y líder de la Orquesta Candela, clama por un riñón, pues necesita un trasplante de este órgano para poder seguir viviendo.

“La diabetes es una enfermedad que acaba a la persona, muy horrorosa. Te acaba los órganos por dentro del cuerpo. Lamentablemente, así es”, dijo.

El músico indicó que “(los médicos) me dijeron que me ponga en la lista de posibles donantes para ver si alguna persona puede donarme un riñón. Me han dado un año para conseguir el riñón (...) Soy el número 323 en la lista de espera”.

“Yo me estoy dirigiendo a todo el Perú para ver si hay un donante. El problema es la espera, y yo no puedo esperar tanto. Tengo que actuar rápido”, agregó sobre su situación el artista que recibe diálisis tres veces por semana.