Viviana Rivasplata: “Las jovencitas del medio se realizan demasiadas operaciones”

Este domingo a las 7 de la noche Viviana Rivasplata llega a “Mi mamá cocina mejor que la tuya”. Ella hace dupla con el popular “Cachay”, y juntos se enfrentan a Susan Ochoa y Lucho Paz.

Este domingo llegas a Mi mamá cocina mejor que la tuya, ¿cómo la pasaste?

La pasé lindo, me divertí muchísimo en la cocina al lado de “Cachay”, es imposible no reírse con él, pero pensé que cocinaba mejor. Igual, la idea es pasarla bien y que todo sea dinámico, y así fue.

Entonces, hicieron un buen equipo...

Sí, él cocinó y yo lo dirigí, y traté de hacerlo de la mejor manera, ya él hacía lo que podía (risas). Pensé que como buen norteño cocinaba, pero me di cuenta de que no cocina nada. Al final no lo hizo tan mal, ya lo verán este domingo.

¿Y tú sabes cocinar?

Sí sé cocinar, pero no cocino todos los días. Durante la semana trabajo, y ya los fines de semana, para relajarme, me meto a la cocina para engreír un poquito a mi familia con mi comida norteña.

¿Conquistaste a tu pareja por el estómago?

Conquisté a mi esposo (Bruce) con mi sazón norteña. Él es norteamericano, pero le fascina la comida peruana, en especial la del norte, le encanta el zapallito loche.

Y tus contrincantes en las cocinas, ¿qué tal?

Mis contrincantes estuvieron ahí nomás. Susan Ochoa se defendió un poco en la cocina, pero no sé qué pasó con Lucho Paz, no cocina nada, lo han tenido demasiado engreído, que nunca ha entrado a una cocina (risas).

Cambiando de tema, comentaste que a tu edad has decidido no ponerte bótox, y, sin embargo, en la farándula, hay chicas muy jóvenes que se han excedido en las operaciones, ¿qué les dirías?

Entiendo y respeto cuando las chicas quieren operarse la nariz o aumentarse el busto, por ejemplo, para verse mejor, pero me parece un exceso cuando lo que buscan es llegar a un estereotipo de persona que no existe. Las jovencitas del medio se realizan demasiadas operaciones y eso es excesivo, además, hay muchas que no lo necesitan.

Tienes un matrimonio estable, ¿cuál es el secreto?

El secreto de un matrimonio estable es el amor verdadero, los dos hemos decidido querer estar juntos, ser compañeros de vida y estar para nuestros hijos, porque, tanto Bruce como yo, creemos en la familia. Cuando dos personas tienen el mismo objetivo de vida no es complicado tener un matrimonio estable, gracias a Dios tenemos una familia linda.

¿Quisieran ampliarla?

Mi esposo quiere que ampliemos la familia, estamos en medio de muchas cosas, pero estamos intentándolo, esperamos que más adelante se puedan concretar los planes de agrandar nuestra familia.