¿Se operó la nariz a los 14 años? La actriz Merly Morello de 'De Vuelta Al Barrio' responde así | VIDEO

Merly Morello se está tomando unas merecidas vacaciones. La joven actriz que da vida a la inocente 'Lily' en 'De Vuelta al Barrio' está relajándose durante el verano tras el intenso 2018 lleno de grabaciones junto a sus compañeros de reparto.

Ahora que está de vacaciones, Merly Morello tiene más tiempo libre, por eso, decidió hacer el juego de preguntas y respuestas de Instagram con sus seguidores. Durante el segmento, la joven actriz estuvo acompañada de su primo, quien rápidamente llamó la atención de sus fans.

Una de las preguntas que tuvo que contestar Merly Morello fue sobre cirugías. Pese a que la actriz apenas tiene 14 años, un fan le consultó si ya había pasado por el bisturí. "¿Nariz operada?", se lee en el mensaje.

Ante esto, Merly Morello negó tajantemente haberse realizado alguna cirugía en el cuerpo. "Miren, los dos tenemos la misma nariz, así que no. No es operada. Viene de familia. No sabemos a de quien la heredamos, pero es de familia"

¿Se sometió a cirugía? Merly Morello responde

Hace unos días, Merly Morello llamó la atención de sus seguidores cuando compartió una serie de fotografías disfrutando de la playa y luciendo bikini. La joven actriz recibió todo tipo de comentarios, incluso algunos asegurándole que ella estaba alimentando el morbo al posar así.

Esto hizo que 'Lily' de 'De Vuelta Al Barrio' no se quedara callada y respondiera sin filtro. Para Merly Morello, ella no estaba haciendo nada malo con su publicación y que si existe gente mañosa o enferma, no es por como visten las mujeres, sino que son así y eso no lo cambiarán los demás.