Desde hace varios meses, El Wasap de JB viene imitando a Romina Antoniazzi, jefa de prensa de la Federación Peruana de Fútbol y al técnico de la selección peruana, Ricardo Gareca. Sus imitaciones rápidamente se ganaron las risas del público con sus ocurrencias.

Sin embargo, se especuló que Romina Antoniazzi no estaba mu feliz con la imitación de Danny Rosales en El Wasap de JB. El imitador, que interpreta a la periodista en el sketch, dijo que varias personas cercanas a ella le contaron que no era de su agrado y hasta le habría pedido que deje de hacerlo.

"Por intermedio de amigos me ha mandado un mensaje y les ha dicho: ‘Dile a ese graciosito que no me gusta como me imita’... yo creo que le falta correa. Se le invitó al programa, pero ha dicho que no porque sabe que la vamos a vacilar”, contó Danny Rosales a Trome.

Para aclarar la situación Romina Antoniazzi decidió hablar sobre la imitación que se hizo popular en El Wasap de JB y negó que no le agrade. Es más, la jefa de prensa de la FPF dijo que en la institución la vacilaban con la imitación.

"Me encanta el personaje de 'Gomina', en la Federación me fastidian. Todo el mundo me manda videos. Yo me mato de risa. En el mundo del fútbol, el que se pica pierde", declaró Romina Antoniazzi.

Ante estas declaraciones, Jorge Benavides, creador de El Wasap de JB, mostró su sorpresa y agradecimiento por las palabras de Romina Antoniazzi. Según el imitador, a él también le habían dicho que la periodista no estaba feliz con su personaje en el sketch, pero le alegraba que no haya sido cierto.

"Recién me entero que Romina Antoniazzi era una de mis hinchas. ¡Gracias Romina! Pero lo más importante es que le encanta la imitacion que le hace Danny Rosales. A mí también me llegaron rumores que no le agradaba mucho la imitación pero no quise opinar hasta escuchar la versión de la verdadera Agraviada", contó Jorge Benavides.