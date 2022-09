La cantante Wendy Sulca afirma que su carrera musical sigue evolucionando, que su nueva música es la mejor demostración de su crecimiento profesional y ahora muestra sus más profundos pensamientos y sentimientos al debutar como compositora en su disco ‘Evolución’.

Uno de esos temas es ‘Mi ángel’, que escribió para su hermanita y que incluso llegó a sonar en algunas radios locales. Y anunció que el próximo jueves lanzará el videoclip de esta canción.

“Ya estamos terminando de grabar el videoclip de la canción ‘Mi ángel’, dedicada a mi hermanita, que estrenaremos el próximo jueves”, señaló Wendy.

Esta es una canción muy especial para ti...

Sí, porque es mi primera composición y lleva un mensaje de visibilización para crear conciencia sobre el autismo. Mi hermanita es realmente mi ángel.

¿Te sientes más madura musicalmente hablando?

Sí, ha habido una evolución, como dice mi disco, y estoy muy feliz por la respuesta.

Tienes nuevos proyectos...

Por supuesto, ya estamos trabajando en lo que será mi nuevo disco. Tengo muchos sueños por cumplir y se viene una campaña muy bonita también.

De otro lado, Wendy contó que una de las mayores sorpresas que ha recibido, este año, es cuando apareció su imagen en el Times Square de Nueva York.

“No lo podía creer. Hace 6 años cuando fui por primera vez a New York, jamás hubiera soñado con verme en una de sus pantallas más emblemáticas. Fue una experiencia inolvidable y formó parte de una campaña de Spotify para visibilizar a tantas mujeres cantantes en el mundo y valorar su talento, porque es importante apoyar el empoderamiento femenino en la industria musical que va creciendo día a día y eso me alegra demasiado”, dijo la cantante de ‘La tetita’.

Wendy Sulca debuta como compositora en su disco ‘Evolución’: “Es un sueño hecho realidad”

La cantante Wendy Sulca festejó sus 26 años y presentó su disco ‘Evolución’, en el cual debuta como compositora. Cuenta que en esta producción ha explorado varios géneros musicales, pero no ha dejado de lado sus raíces andinas.

“Estoy feliz, son varios años de trabajo y es un sueño hecho realidad. Acabo de estrenar mi álbum ‘Evolución’ que es un paso muy importante en mi carrera. Me he emocionado cuando lo he escuchado en todas las plataformas digitales”, dijo Wendy.

Siempre estás innovando en lo musical, ¿qué sorpresas hay en ‘Evolución’?

Hemos explorado varios géneros musicales, hay temas que van de lo urbano hasta lo alternativo, pero siempre van a escuchar instrumentos andinos como la zampoña, no voy a dejar mis raíces andinas. Ademas, tenemos colaboraciones con Rubén Albarrán, de ‘Café Tacuba’, también con Miss Bolivia y Maca del Pilar, y Liberato Kani que es un cantante de hip- hop.

Tú tienes varios de carrera, pero sigues vigente...

Por supuesto, siempre es un sacrificio, pero siempre hay que salir adelante a pesar de todo.

Hiciste una celebración doble con el estreno del videoclip del tema ‘Si quieres tenerme’ y tu cumpleaños.

Sí, cumplí 26 años y tenía que festejarlo por todo lo alto. Amanecí con fiebre, pero me puse una inyección y salí a disfrutar de todo lo bonito que me está pasando.

