¿Will Smith irá a los premios Oscar en el futuro? No, al menos en los siguientes 10 años. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas o AMPAS (Academy of Motion Picture Arts and Sciences) prohibió al actor a asistir a los Oscar y a cualquiera de sus eventos asociados por un período de una década.

El duro castigo a Will Smith fue dado por la Junta de Gobernadores de la Academia en un comunicado. En él se detalla la decisión tomada en una reunión que celebraron este viernes por la mañana.

La reunión se había programado originalmente para el 18 de abril, pero se pospuso después de que Will Smith anunció su renuncia a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y dijo que no impugnaría ningún castigo adicional.

Will Smith se internó en una clínica de rehabilitación para recibir orientación profesional que lo ayude a manejar el estrés y fuertes emociones que arrastra desde el incidente con Chris Rock. El actor se encuentra en el peor momento de su carrera.

“Esta acción que estamos tomando hoy en respuesta al comportamiento de Will Smith es un paso hacia un objetivo más amplio de proteger la seguridad de nuestros artistas e invitados, y restaurar la confianza en la Academia”, dijeron en un comunicado el presidente de la Academia, David Rubin, y la directora ejecutiva, Dawn Hudson.

“También esperamos que esto pueda comenzar un tiempo de curación y restauración para todos los involucrados e impactados”, se lee en otro pasaje del comunicado.

EL ESCÁNDALO DE WILL SMITH EN LOS PREMIOS OSCAR 2021

Recordemos que todo empezó en la última ceremonia de los Premios Oscar. Antes de anunciar al ganador del documental, el presentador Chris Rock hizo una broma sobre el cabello de Jada Pinkett Smith, lo que provocó que su esposo Smith se acercara al escenario, se pusiera frente a Chris Rock y lo golpeara con una fuerte cachetada.

La transmisión de EE. UU. cortó rápidamente el sonido, pero la transmisión internacional capturó la interacción completa. Rock dijo: “Wow, Will Smith me acaba de dar una paliza”. Smith volvió a su asiento, donde gritó: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!”.

“Vaya, amigo, fue una broma de GI Jane”, replicó Rock. Smith volvió a gritar: “¡Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca!”.

JADA PINKETT SMITH Y LA ALOPECIA

Pinkett Smith anunció el año pasado que se había afeitado la cabeza después de luchar contra la alopecia. En una publicación de Instagram, escribió: “Ahora, en este punto, solo puedo reírme… todos saben que he estado luchando contra la alopecia. De repente, un día... simplemente apareció así. Ahora, esto va a ser un poco más difícil de ocultar para mí. Entonces, pensé en compartirlo para que no hagan preguntas... Mamá tendrá que llevárselo hasta el cuero cabelludo para que nadie piense que se sometió a una cirugía cerebral o algo así. Esta alopecia y yo vamos a ser amigos… ¡y punto!”.

Smith se disculpó por su arrebato físico varias veces, primero durante su discurso de aceptación como Mejor Actor y nuevamente en un comunicado varios días después. Escribió : “Me pasé de la raya y me equivoqué. Estoy avergonzado y mis acciones no fueron indicativas del hombre que quiero ser. No hay lugar para la violencia en un mundo de amor y bondad”.

Will Smith se disculpó nuevamente cuando renunció a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y dijo “aceptaré cualquier otra consecuencia que la Junta considere apropiada”.

A pesar de que la policía estaba lista para arrestar a Smith en los Oscar, Rock se negó a presentar un informe policial y, hasta ahora, ha optado por no abordar el incidente en los espectáculos de standup recientes.

Más allá de su suspensión de la Academia, Smith también ha visto en suspenso varios de sus próximos proyectos de películas.

EL COMUNICADO DE LA ACADEMIA SOBRE EL CASTIGO A WILL SMITH:

Los 94° premios Oscar estaban destinados a ser una celebración de las muchas personas de nuestra comunidad que hicieron un trabajo increíble el año pasado; sin embargo, esos momentos se vieron ensombrecidos por el comportamiento inaceptable y dañino que vimos exhibir al señor Smith en el escenario.

Durante nuestra transmisión, no abordamos adecuadamente la situación en la sala. Por esto, ofrecemos disculpas. Esta fue una oportunidad para nosotros de dar ejemplo a nuestros invitados, espectadores y nuestra familia de la Academia en todo el mundo, y no hicimos lo suficiente, no estuvimos preparados para algo sin precedentes.

Hoy, la Junta de Gobernadores convocó a una reunión para discutir la mejor manera de responder a las acciones de Will Smith en los Oscar, además de aceptar su renuncia. La Junta ha decidido, por un período de 10 años a partir del 8 de abril de 2022, que al señor Smith no se le permitirá asistir a ningún evento o programa de la Academia, en persona o virtualmente, incluidos, entre otros, los Premios de la Academia.

Queremos expresar nuestra profunda gratitud al señor Rock por mantener la compostura en circunstancias extraordinarias. También queremos agradecer a nuestros anfitriones, nominados, presentadores y ganadores por su aplomo y gracia durante nuestra transmisión.

Esta acción que estamos tomando hoy en respuesta al comportamiento de Will Smith es un paso hacia un objetivo mayor de proteger la seguridad de nuestros artistas e invitados, y restaurar la confianza en la Academia. También esperamos que esto pueda comenzar un tiempo de sanación y restauración para todos los involucrados e impactados.

