El cantante William Luna contó que se siente agradecido y feliz con la versión que ha hecho el grupo Frágil de su canción ‘Vienes y te vas’, porque son unos íconos del rock peruano. Además, enfatiza que lanzará un nuevo disco y espera que podamos superar la pandemia porque más allá del miedo a morir, lo peor es estar encerrados. El cantante, agregó que participará en el festival ‘Vibra Perú, donde participan artistas de diversos géneros musicales.

¿Qué proyectos se vienen en la música?

Estoy por sacar el álbum número quince de mi carrera, debe salir en dos meses por todas las plataformas virtuales. Ahora todo ha cambiado y los discos físicos pertenecen a la antigua realidad, en los dos años de la pandemia la vida ha cambiado, ahora somos sobrevivientes de una pandemia que aún no termina. Todavía da miedo por todo lo que viene pasando en China, pero más que el miedo a morir, para mí es el miedo al encierro de la cuarentena.

Pudiste hacer algunos shows virtuales...

Sí, tenía conciertos virtuales, pero claro no es lo mismo al tener al público cerca, pero gracias a Dios la gente me colaboró y me se sigue colaborando.

¿Qué enseñanza te dejo la pandemia?

Que somos vulnerables ante las circunstancias de la vida y que en este país no estamos preparados para enfrentarla, tenemos tantas deficiencias, con un punto tan alto de mortalidad en el mundo, sin tener un servicio de salud competente. Ante todo eso hay que se fuertes, han muertos muchos amigos cercanos y ha traumado a muchos niños con un tipo de enseñanza alejado de lo que era antes... para mí, no hay que estar encerrados sino enfrentar la pandemia con cuidado.

La pandemia también afectó mucho a los matrimonios y se han dado más divorcios. ¿Cómo te tocó vivir en ese aspecto?

No todo es color de rosa en un matrimonio, con mi esposa literalmente lidiamos en varias cosas, pero quizás he tenido el azar, la suerte, de tener alguien que sopesa más el amor por mí, yo por ella, para que en estos asuntos comunes que tienen las parejas se superen, y decidimos estar juntos no por los hijos, sino porque decimos ‘te amo, me siento cómodo contigo’. Ya son 26 años juntos, toda una vida... la mitad de mi vida viviendo con la mujer de mi vida.

También tienes un hijo haciendo música...

Sí, Valentín Luna, uno de mis 4 hijos, él está más cercano a la música. También le gusta la cinematografía, y está viendo que en cusco se pueden decir tantas cosas. Como padre me emociona que pueda conseguir sus objetivos, siento su pasión, es muy bendecido porque tiene talento, toca el piano de oído, también la guitarra, y sus composiciones ya están en Spotify.

Hace poco el grupo Frágil hizo una versión de tu canción ‘Vienes y te vas’, ¿qué te pareció?

Es fascinante, eso empezó cuando había el ‘Jammin’ en la costa verde, ahí se me acercó el bajista y me dijo, vas a ver lo que vamos a hacer con tu tema, lo he escuchado y suena lindísimo. Este tema ha sido ha grabado en muchos países por varios artistas, y eso me beneficia como compositor. Además, Frágil no es cualquier cosa, es un ícono del rock peruano, me siento agradecido y feliz.