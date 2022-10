A pocos días de celebrar sus 35 años en la música con un gran concierto en el Coliseo Eduardo Dibós, William Luna nos confiesa que en su apuesta por el huayno, tras empezar su carrera con la balada y el rock, tuvo que ver mucho Luis Miguel y su hoy clásico disco “Romance”, álbum en el que el mexicano le dio nuevos aires al bolero.

“Cuando llegué del Cusco a Lima, y se presentaron productoras que querían grabar conmigo les dije antes: déjenme cantar los huaynos a mi manera y pensé en Luis Miguel”, cuenta el intérprete y compositor que este 4 de noviembre ha convocado al argentino Piero para que lo acompañe en su recital.

¿Por qué Luis Miguel te sirvió como modelo? Yo estaba convencido de que si él había logrado renovar el bolero, yo podía hacerlo con los huaynos, así que me propuse conseguirlo a mi manera. Fue así que al grabar alargué un poquito mas las frases, se hicieron unos arreglos novedosos, todo para dar un poquito más de realce y romanticismo al género pensando en que si Luis Miguel le puso garbo al bolero, nosotros le íbamos a poner camisa y corbata, ya no solamente un poncho.

Lo importante fue el acercar a la juventud al huayno, grabaste “Ayer te vi” que popularizó Pastorita Huaracina, que luego hasta la grabó Nicole Zignago. Sí, y en esa época, aún sin redes sociales, me escribía mucha gente joven al correo, me acuerdo de una chica que me lo hizo notar me, dijo así claramente en su cartita: William, yo jamás había escuchado algo así, pero cuando te escuché a ti me di cuenta lo hermosa que es nuestra música.

¿Llamaste fusión a tu propuesta? Lo encaminé musicalmente de una manera muy precisa y lo llamé folclor contemporáneo andino, porque le ponía piano, una batería y no era un huayno clásico. Me acuerdo que ya en Lima, un periodista me dijo que lo que yo hacía era fusión, que para mi e algo que me nace del alma y lo sigo defendiendo. No es fusión, es la evolución de la música de huayno.

¿En tus 35 años de carrera estás convencido de que hiciste lo correcto en la música?

Sí, gracias al Señor porque te digo una cosa, se me estaban yendo los años para hacerme conocido, porque el tiempo no perdona, siempre mi madre me decía: Dios perdona, pero el tiempo no.

¿Qué es lo que te preguntabas en tus inicios? Yo decía: cuándo voy a tener por lo menos un grupo de personas que me sigan en lo que sé hacer, en el canto, por lo que tanto he luchado. Hasta que en el año 99 decidí no volver atrás, no vuelvo más, me encamino en lo que quiero y voy adelante con la propuesta que fue aceptada. Por eso, mi primer disco se llama “Romance Andino” como agradeciéndole a Luis Miguel su influencia.

