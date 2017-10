Winona Ryder fue una de las actrices más prometedoras en los finales de los 90's. Ahora, la actriz regresa al estrellato con 'Stranger Things'. Sin embargo, recientemente reveló que sufrió bullying por parte de sus compañeros debido a su papel en 'Beetlejuice'.

A finales de los 80's, 'Beetlejuice' de Tim Burton se convirtió en una de las películas más populares. Su éxito llevó a Winona Ryder a la fama. Sin embargo, también le trajo algunos problemas. En su momento, la actriz de 'Stranger Things' sufrió bullying por parte de sus compañeros de colegio.

Winona Ryder contó en una entrevista que su papel en Beetlejuice no fue tan positivo emocionalmente para ella como muchos pensaron. El bullying la llevó a pensar incluso en dejar la actuación. Por suerte, la actriz de Stranger Things, que en ese momento tenía 16 años, continuó con su carrera.

“Cuando se estrenó la película y se convirtió en el número uno de la taquilla solo podía pensar en que eso me iba a ayudar mucho en el colegio”, contó la actriz de Stranger Things, Winona Ryder. Lamentablemente, el éxito de Beetlejuice no la ayudó en la manera que pensaba.

“Pero lo cierto es que lo empeoró porque empezaron a llamarme bruja”, confesó Winona Ryder. Así, su papel en Beetlejuice se convirtió en su alegría y su tristeza. Ahora, la actriz disfruta tranquilamente del éxito de Stranger Things.

Pero no fue fácil. Winona Ryder incluso aseguró que, de haber existido las redes sociales, hubiera dejado su carrera como actriz. Incluso aseguró que admira a los protagonistas de Stranger Things, que son menores que ella cuando protagonizó Beetlejuice, debido a la fuerza con la que soportan el bullying del internet.

“Me alegro de que no existieran. No sé si sabría soportar la presión que soportan los chicos de la serie a través de ellas. Me preocupa mucho que alguien esté tan expuesto a esa edad”, reveló Winona Ryder sobre el bullying que sufrió por su papel en Beetlejuice y que ahora sufren los niños de Stranger Things.

