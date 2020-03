¡Perdió los papeles! Ángela Pajares realizó una videollamada al programa de Magaly Medina para sustentar su denuncia contra su ex pareja Hugo Castro Muñoz.

Ángela Pajares se mostró alterada porque Hugo Castro Muñoz reveló chats que ella le envío tras su pelea y también contó detalles sobre la bipolaridad de la mamá de Ximena Hoyos. Magaly Medina le pedía que mantenga la calma, sin embargo, la influencer indicó que se encontraba muy molesta porque la policía la detuvo en lugar de apresar a su ex pareja.

Fue en ese momento que Ángela Pajares comparó su detención con la de Magaly Medina. Esto no le gustó para nada a la Urraca, quien dejó en claro que las situaciones eran completamente distintas.

“Yo no voy a caer al nivel de él de contar cosas personales, tampoco voy a decir la condición psiquiátrica de este señor (...) Me frustro, yo creo que tú has pasado por lo mismo que yo cuando es una detención, tú has sentido lo que es que te detengan injustamente”, dijo Ángela Pajares buscando empatizar con Magaly Medina.

No obstante, Magaly Medina se mostró muy mortificada con la comparación y la detuvo. “No metamos eso, eso no es comparable. No metamos esa parte mía porque no es personal, esa fue pública y profesional”, indicó la conductora.

ACUSA A MAMÁ DE XIMENA HOYOS

Hugo Castro Muñoz dio sus descargos en el programa de Magaly TV La Firme. La expareja de la mamá de Ximena Hoyos negó que la haya agredido y mostró chats para demostrar que se trata de una vendetta personal, sin embargo quedó peor.

Hugo Castro Muñoz indicó que la mamá de Ximena Hoyos es bipolar y que la pelea se habría producido porque Ángela Pajares le hizo una escena de celos. Para demostrar ese punto, el profesor de jiu jitsu mostró mensajes donde Ángela Pajares le decía que lo iba a hundir y que iba a llamar a cada una de las mamás de sus alumnos para que no diera más clases.

