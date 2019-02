XImena Palomino: "Me gusta un hombre al que pueda admirar" | ENTREVISTA

La actriz Ximena Palomino (25), quien da vida a ‘Belén’ en ‘Ojitos hechiceros’, cuenta que está soltera, pero le mueve el piso un hombre que sepa bailar, tenga sueños y aspiraciones. No le gustan los menores y dice que tampoco estaría con alguien que le corte su libertad, como ocurre con su personaje.



De monjita en ‘Cumbia pop’ pasaste a cantante de cumbia...

Sí. Mi primera aparición en televisión fue en ‘Cumbia pop’. En realidad yo estudio teatro en la Católica y trabajé mucho tiempo en ‘Mandrágora’, como bailarina. Estudiaba y trabajaba a la par y me enteré por unos amigos de que estaban haciendo un casting para ‘Cumbia pop’, lo hice y quedé.



Ahora eres ‘Belén’...

‘Belén’ es una chica que viene de provincia y entró a trabajar en el ‘Palacio de la Cumbia’ con mucho miedo porque es tímida, pero descubrió un nuevo género y a la vez encontró el amor en ‘Jano’ (Pablo Heredia). Ahorita está totalmente ciega por él.



¿Tu personaje es manipulable?

Sí, totalmente dependiente de la pareja. Al principio no le hacía caso, se cerraba, tenía miedo de enamorarse, pero una vez que ‘Jano’ logró conquistarla se entregó completamente. Simplemente perdió su voz, está haciendo todo lo que él le dice.

¿Crees que eso pasa a menudo?

Es algo que pasa muy seguido y las personas no se dan cuenta justamente por el ‘supuesto amor’, pero el amor es libertad.



Sin embargo, las mujeres de ahora son más independientes...

Sí, aunque te voy a decir que eso, a veces, es una imagen para afuera... Aparentemente todo el mundo es más independiente. Pero al hablar con gente que conoces, por más sueltas y libres que parezcan, están en relaciones tóxicas. ‘Belén’ es un ejemplo de eso, al extremo.



La gente le tiene cariño a tu personaje.

Claro, pero ya no les está gustando que sea tan ‘tontis’ ja, ja, ja ...pero eso es lo que nos toca hacer a los actores, así te guste o no te guste. Hay mucha gente a la que le molesta que sea tan ciega.



¿Eres diferente a ‘Belén’?

Sí, yo no podría hacer lo que otra persona me dice, pero supongo que en algún momento también estuve ciega porque no estaba en una relación sana y no me daba cuenta.

¿Ahora estás enamorada?

No, soltera.



Como dicen, ‘mejor sola que mal acompañada’

Obviamente, eso sí, siempre. Aparte, con este ritmo que llevo, la verdad que no conozco a nadie. Estoy todo el día trabajando, que me encanta, pero a la vez uno deja de lado un poco la vida social.



¿Has tenido malas experiencias en el amor?

Sí, como todos, pero así se aprende.



Me imagino que con la novela no tienes tiempo para divertirte.

Poco, pero disfruto salir y sobre todo bailar.



¿Qué tiene que hacer un chico para llegar a tu corazón?

¡Uy! A mí lo que me gusta de la otra persona es que la pueda admirar. Que sea un hombre que tenga objetivos claros, con sueños, que sea activo. No me gusta alguien que esté sentado esperando que las cosas pasen.

Imagino que el requisito indispensable es que sepa bailar...

Ah sí, eso es lo más importante porque un hombre que no sabe bailar, uy, lo veo y por más lindo que sea, es como ‘chau, gracias’.



¿Y te gustan mayores, así como dice la canción?

La verdad, no me gustan los más chicos. Estuve con muchachos de mi edad, un poquito más, pero nunca tan mayores.



¿Tú crees que billetera mata galán?

No hay forma... si te contara, ja, ja, ja.



Cuenta...

Solo diré que es falso, falso.



¿No te importa que sea misio, pero que tenga aspiraciones?

Sí, o sea tampoco... si no cuenta con los recursos ahora, pero tiene un objetivo claro, de todas maneras va a triunfar.



¿Cómo te ves de acá a diez años?

Haciendo teatro, cine, musicales, televisión y sí me gustaría incursionar de lleno en la música.



