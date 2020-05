¡SACÓ CARA POR SU COMPATRIOTA! La modelo Xoana González defendió a su amiga Belén Estévez y dijo que no es una mujer interesada, tras conocerse que tendría un romance con el popular empresario árabe Yaqoob Mubarak.

“Belén no es interesada, es una mujer muy trabajadora. Nunca he sabido que esté con alguien por su dinero; es más, siempre nos hemos reído porque nos gustaban los feos y misios”, contó la gaucha, que pasa la cuarentena con su novio pizzero.

MIRA: Árabe Yaqoob Mubarak fue ampayado saliendo de la casa de Belén Estévez en plena cuarentena

De otro lado, espera que su amiga no se ilusione con el árabe. “Parece que el tipo no es lo que parece, es medio falso. Creo que tiene una novia trujillana, ojalá mi amiga no se ilusione”, acotó.

