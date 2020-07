Xoana González aseguró que siempre le fue leal a su exesposo, el fisicoculturista Rodrigo Valle, quien felicitó a la modelo por su próxima boda con el ‘pizzero’ Javier González, pero le sugirió que aprenda a ser fiel.

Xoana, ¿qué te parecieron las declaraciones de Rodrigo?

Me llamó la atención y me dolió lo que dijo porque él sabe que siempre fui fiel. Lo que hice o dejé de hacer con su amigo fue cuando ya estábamos divorciados y pude haberlo hecho con cualquier otro.

También te aconsejó que cuides a Javier, pues resaltó que tú nunca lo cuidaste durante el matrimonio…

Dijo que no lo cuidé y eso también me ha dolido mucho porque yo me fui a Argentina (por el juicio que tuvo con Melissa Loza), pero soy pobre y no quiso viajar conmigo para pasar pobrezas. Él quería seguir viviendo en Lima como millonario y famoso... se zurró en lo que dijo el juez y el cura de que íbamos a ser compañeros en las buenas y en las malas. La gallina (ella) dejó de dar plata y se convirtió en una gallina desnutrida, entonces él me descuidó.

¿Sus declaraciones afectan el buen momento que estás pasando junto a Javier?

Para nada. No quiero que nada opaque mis momentos de felicidad porque sería darle importancia (a Rodrigo). Él no tiene vela en este entierro. Gracias a Dios que encontré a un hombre que me valora y me ama tal como soy.

¿No tienes rencor para Rodrigo?

Le deseo lo mejor, que sea muy feliz y encuentre a alguien que lo ame como él lo necesita. No tengo rencor porque me he comportado bien y ahora estoy en otra etapa de mi vida.