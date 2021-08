Xoana González aplaudió la valentía de Michela Elías, quien reveló que lucha contra la depresión; además, señaló que el testimonio de la modelo la motivó a contar que también padece de lo mismo desde hace más de 10 años.

Xoana, te animaste a contar que también luchas contra la depresión. ¿La tienes controlada?

Sí. Nunca había hablado tan abiertamente de mi medicación, me da vergüenza por lo general, pero a la vez me siento orgullosa porque me preocupo por mí y porque quiero ser feliz. Siempre rescato lo positivo, ya aprendí a vivir con esto (depresión). Los ataques de pánico bajaron bastante, agradezco a mis médicos porque me dieron herramientas para que lo controle sola. Sin embargo, es terrible sentir cómo las demás personas minimizan o ignoran este tema.

Con tu experiencia, ¿qué le recomendarías a Michela?

Que jamás se automedique porque es peligroso, que dedique tiempo a sanarse, que busque ayuda profesional, que salga del lugar que le hace padecer para empezar a sanarse. Le mando mucha fuerza, vibras y luz. Es joven y una guerrera que saldrá adelante.

Por cierto, Magaly Medina también reveló que sufre de depresión desde los 21 años y le dio algunos consejos a Michela...

Es superimportante darle visibilidad a estas cosas, eso (testimonio) me dio valor para mostrar mi cajón de pastillas, que son recetadas y bajo control desde hace 12 años. Primero es la salud corporal, mental y sobre todo espiritual.