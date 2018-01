¿Xoana González le tenía ganas a Christian Domínguez? [VIDEO]

La modelo Xoana González confesó en ‘La noche es mía’ que le tenía ‘ganas’ a Christian Domínguez, pero siempre mantuvo la distancia porque era pareja de Karla Tarazona.



La ‘gaucha’ hizo estas declaraciones en presencia de Karla Tarazona, quien confirmó saber de las intenciones de Xoana González.



“Yo me lo quería agarrar, pero jamás pasó algo. Me encantaba eso del ‘baile del gusano’, cuando hacía esos movimientos y decía: ‘el gusano, se mata así, se mata así’. Pero nunca pasó nada, yo siempre he respetado a Karla Tarazona, quien era en ese momento su pareja”, contó la argentina.



Ante esto, Karla Tarazona solo sonrió y añadió que Xoana González era media loca, “pero muy sincera”.



“A mí me cae bien, es loca pero sincera. Siempre dice las cosas claras”, agregó.



Luego, Karla Tarazona añadió que podría volver a tener una buena relación con Christian, siempre y cuando admita todo lo que le hizo y se disculpe con ella.



“Creo que las cosas algún día se calmarán, cuando admita todo lo que hizo y me pida perdón. Eso ha sucedido con Alexander Blas y Leonard León”, aseveró.