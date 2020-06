MUESTRA AGRADECIMIENTO. Xoana González publicó varias historias de Instagram donde se muestra agradecida por la acogida que tuvo su desfile hot en la población penitenciaria de Perú.

Las historias de Xoana González se volvieron virales debido a que el usuario de Twitter @babyantauroregenerado las publicó en la mencionada red social. En la grabación se escucha a la modelo decir “quiero agradecer a todos los presos del Ancón, yo sé que suena un poco bizarro esto, creo que me van a juzgar si digo esto”.

La modelo continúa agradeciéndole las muestras de cariño y también remarca que el teléfono al que le escriben no es el de ella, sino de su manager. “Todos los presos del ancón, no sé cómo pero tienen teléfono y periódico, pensaron que mi teléfono que salió en el periodico sobre los videos hot que hacemos con Aída, pero no es el mío es de mi manager”, indica Xoana González.

Además, Xoana González se muestra sorprendida porque los internos del sistema penitenciario le han dicho que conseguirán una computadora para poder ver los desfiles hot que realiza por Zoom junto con Aída Martínez. “Mandarles un beso y decirle que son lo máximo, ojalá tengan computadora para el 20 de junio que es la segunda vuelta, que iban a ver como conseguian que alguien les de una computadora, allá ellos”, precisa la modelo.

Xoana González también le extendió sus saludos a internos de otros penales. “Yo sé que son buenas intenciones, ahí llegaron un par de mensajes, es que me están diciendo que me olvidé del penal Sarita Colonia, el penal de Chimbote, el penal de Chincha, bueno en fin a todo el sistema penitenciario del Perú gracias por los mensajes, ojalá tengan computadora el 20 , gracias, yo sé que lo hacen con buena intención. Los amo”, comenta la modelo.

Xoana González le manda mensaje a internos de centros penitenciarios del país (TROME)

