Xoana González recordó que tuvo un amorío con Lionel Messi, tal como declaró en 2016 - aunque el futbolista nunca ha dicho nada - durante el programa de radio Cumbia con humor de Radio La Mega donde estuvo como invitada.

Hernán Vidaurre, conductor del programa, le preguntó a la influencer de qué equipo era hincha en el fútbol argentina y si prefería a Lionel Messi o Diego Armando Maradona.

“A uno me lo comí y el otro no era buen ejemplo en mi época. Hay páginas que hay que arrancar”, dijo Xoana González, entre risas.

La argentina mencionó que a Lionel Messi “me lo comí con cuchillo y tenedor. Dos a uno gané, no sé quién goleó a quién, pero el arco estaba regalado”.

En 2016, durante el programa El Valor de la Verdad Xoana González dijo que había tenido un ‘affaire’ con Lionel Messi, pero mencionó que el futbolista ni siquiera se debe acordar de ella porque nunca existió una relación.

“Venía bien, pero sentí que me acosté con un muerto. Creo que ni siquiera se acuerda de mi nombre, pero fue una linda noche. Hubo bastantes goles, fue un empate. No fue una relación porque no me venía a buscar a casa, no era mi novio”, mencionó en el programa que fue conducido por Beto Ortiz.

Xoana González también recordó que Lionel Messi no se encontraba en una relación en ese momento. Hoy en día, la ‘Pulga’ está casado con Antonela Roccuzzo y tiene tres hijos.