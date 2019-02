Xoana González llamó "envidios" a Giannina Luján porque dijo que Rodrigo Valle no sentía "amor fuerte" por ella

Xoana González se reconcilió con su esposo Rodrigo Valle y llamó ‘envidiosa’ a Giannina Luján porque comentó que el argentino no sentía un ‘amor fuerte’ por ella al querer seguir en Lima.



Xoana, Rodrigo te sorprendió al llegar a Argentina para amistarse.

Sí, hicimos todo al revés primero nos comimos a besos, después lloramos y luego hablamos, negociamos y cerramos el acuerdo.



¿Él viajará más?

Sí, ahora que vuelve (a Perú) arreglará algunas cosas allá y viene con todas las perras (sus mascotas).



¿Se quedará contigo definitivamente?

Tiene que ir a buscar a nuestras ‘hijas’, solo vendría un mes y después volvería a seguir presionando a los abogados para que se solucione todo allá (la orden de captura que tiene por el caso Melissa Loza).



Qué bueno que se amistaron, porque Giannina Luján puso en tela de juicio el amor de Rodrigo, dijo que no era fuerte por preferir quedarse aquí y que sentía pena por ti.

Esa mujer que deje de esperar como cuervo las miserias de los demás. Es normal que haya peleas en las parejas, estamos hace muchos años y pasamos por muchas situaciones, algunas hermosas y otras dolorosas, como la pérdida de nuestro bebé y estar más de un año separados, pero seguimos apostando el uno por el otro y nuestro proyecto en común es compartir nuestras vidas.



Entonces, qué viva el amor...

¡Sí! Y a esa envidiosa decirle que lo que fue mío, vuelve a ser mío cuando yo quiera, que acá no busque.