Xoana González contó que se divirtió grabando su nuevo video de ‘Onlyfans’ en la maletera del auto de su papá, al mismo estilo de Yahaira Plasencia.

“Cuando pasó lo de la maletera de Yahaira, yo dije ‘tengo que hacer la versión hot’, pero acá no teníamos a nadie de confianza para estar en la maletera de un carro, así que mi papá nos prestó su auto cuando estuve en Argentina”, dijo.

¿Invitas a Yahaira para que vea el video?

Obvio, a todos, que se suscriban a mi ‘Onlyfans’ y no a la piratería. A Yahaira que lo tome con humor, con buena onda y no me denuncie. Le mando un beso.

¿Cómo te va con tu ‘Onlyfans’?

Por suerte cada vez mejor, por más que se filtre uno que otro video, hay gente que se suscribe y hasta eligen el próximo contenido.

(D. Bautista)