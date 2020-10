Xoana González está nerviosa porque falta un mes para su matrimonio y tiene problemas con su partida de nacimiento, pero contra todo pronóstico se casará con su pareja Javier González, con quien tiene once meses de relación.

“Falta un mes para mi matrimonio y la Municipalidad no quiere aceptar mi partida de nacimiento porque no está actualizada. El tema es que en Buenos Aires (Argentina) las entidades están cerradas por la pandemia y ellos no aceptan la partida que tengo. Ya mandé un mail que comprueba que hice el pedido del documento en Argentina y que me dejen casar con la partida vieja, ojalá se apiaden de mí. Estoy muy nerviosa porque no falta nada y dicen que sin ese papel no se puede”, dijo la modelo argentina.

¿Has pensando en postergar tu matrimonio?

No hay chance de postergar, ya tenemos fecha, hora y todo, solo tenemos que ir a firmar al registro civil. Alguien tendrá que ceder porque ya nos cobraron el matrimonio, se pagó todo, creo que nos la están haciendo difícil.

¿Contra todo pronóstico te casarás?

Sí. Javier y yo nos amamos mucho y sí o sí nos casamos.

¿Qué harán luego de la ceremonia civil?

Una reunión muy íntima en mi casa, solamente seremos nosotros y los testigos.

¿Quiénes serán tus testigos?

Uno de los mejores amigos de ‘Javi’ y Aída Martínez.

¿Tendrás ‘luna de miel’?

Sí, será en Punta Sal. En la playa haremos una unión espiritual, algo más nuestro y privado. (D. Bautista)