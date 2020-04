Xoana González aseguró que su relación con el pizzero Javier González marcha de maravilla, a diferencia de muchas otras parejas que atraviesan alguna crisis durante la cuarentena.

“Nosotros la estamos pasando súper bien, la cuarentena no ha afectado nuestra relación. Hablo mucho con mis amigas de Buenos Aires y algunas están que odian a sus parejas, deseando tirarlos por la ventana, pero la verdad es que no nos pasó eso; al contrario, estamos muy felices juntos y más enamorados que nunca”, comentó la modelo argentina.

¿No han tenido diferencias?

En la convivencia a veces hay tonterías, pero se habla, es una negociación constante. En el caso de mis amigas, ellas tienen hijos y nosotros no, pero tenemos tres perros que viven peleándose. Por suerte, mi pareja es un súper compañero, me apoya en la casa, gracias a Dios tengo el mejor novio del mundo. Hay que aprovechar el regalo que nos está dando el universo para estar en casa y ver en nuestro interior. Practiquen yoga y sexo tántrico.

¿Cuánto tiempo llevan juntos?

Casi seis meses y, cuando pase la cuarentena, no me imagino estar lejos de él. Por más que vivimos juntos, antes no nos veíamos mucho porque cada uno tenía que trabajar y respetábamos el espacio del otro.

¿Te han conquistado por el estómago?

Él cocina muy bien, hace cosas ricas. Más allá de eso, también me engríe, me gusta... igual, yo también lo trato con mucho amor, es una persona muy sensible y comparte las cosas que me gustan.

Por otro lado, la gaucha dice que ha empezado a trabajar en casa para poder generar algunos ingresos, enviando saludos de cumpleaños a través de una plataforma digital. (D. Bautista)