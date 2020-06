En una declaraciones a Trome, Xoana González se pronunció acerca de los aparentes comentarios que recibió de la población penitenciaria del Perú. La modelo argentina dijo que no toma como acoso los mensajes sino como un halago a su trabajo ahora que realiza shows eróticos por videollamadas.

Como se recuerda, Xoana González agradeció a muchos integrantes de diversos penales del Perú por los mensajes que recibió a su número de contratos de WhatsApp el cual es manejado por su manager.

Si bien muchos usuarios resaltaron el gesto de Xoana González, otros criticaron el hecho que los internos tengan accesos a servicios como computadoras y celulares. Debido a esto, incluso el INPE mencionó que se pondrían a investigar lo sucedido.

¿Qué opinas de los comentarios que recibiste de los internos? Te llamaban ‘patrona de los presos’ en Twitter.

Yo lo tomo bien me mato de risa, pienso que son gente que está sola se siente triste y abandonada (los internos). En este invierno no deben tener una mantita o no tienen gente que los vaya a visitar. A mí me dan pena, a veces desarrollan un lenguaje agresivo pero es porque hablan todo el día están entre hombres. Yo no lo veo como un acoso, lo veo como un halago. Ojalá consigan la computadora para el 20 de junio, para el show. Yo me mato de risa, no me molesta.

Xoana González le manda mensaje a internos de centros penitenciarios del país (TROME)

POLÉMICA POR MENSAJES DESDE PENALES

Xoana González publicó varias historias de Instagram donde se muestra agradecida por la acogida que tuvo su desfile hot en la población penitenciaria de Perú.

Las historias de Xoana González se volvieron virales debido a que el usuario de Twitter @babyantauroregenerado las publicó en la mencionada red social. En la grabación se escucha a la modelo decir “quiero agradecer a todos los presos del Ancón, yo sé que suena un poco bizarro esto, creo que me van a juzgar si digo esto”.

La modelo continúa agradeciéndole las muestras de cariño y también remarca que el teléfono al que le escriben no es el de ella, sino de su manager. “Todos los presos del ancón, no sé cómo pero tienen teléfono y periódico, pensaron que mi teléfono que salió en el periodico sobre los videos hot que hacemos con Aída, pero no es el mío es de mi manager”, indica Xoana González.