Xoana González hace este pedido a Melissa Loza para poder regresar a Perú sin ser detenida

¡Sufre! Xoana González utilizó su cuenta de Instagram para hacer un pedido a Melissa Loza , quién le ganó el juicio por difamación que afrontaban. Esta vez, la argentina pidió a la 'Diosa' que levante el pedido de captura que existe en su contra.

"He pagado ya los 10 mil soles. Mi único error fue que el pago total lo hice en 3 pagos, pues me era imposible pagar de un día a otro, además lo que gano lo dono a beneficencia y los que me siguen lo saben. Ojalá lo use para donarlo al hospital de cáncer que íbamos a visitar con el club de fans en enero", señaló la argentina en su columna 'Xoana Love' en Trome.

Lo que Xoana González necesita es que Melissa Loza envíe una carta donde acepta que ya recibió el pago de la reparación civil que hizo la argentina. De esta forma podría regresar al Perú sin el riesgo de ser detenida.

" Sigo con la esperanza de que Melisa (Loza) haga la bendita carta aceptando que ya cobró el dinero, no pido que mienta, solo que diga la verdad y no le lleva ni 5 minutos... Aunque ya pasó una semana que le llegó el pedido formal y nada", fue lo que escribió Xoana González en su cuenta de Instagram.

Xoana González está fuera del país desde hace un mes y medio. A través de sus publicaciones en Instagram expresa su tristeza al estar lejos de sus mascotas y de su esposo, Rodrigo Valle.

"A la espera de que recapacite la perjudicada (Melissa Loza) por mis dichos. Que ya cobro todo el dinero y no es capaz de levantar la orden de captura", fue lo que escribió hace poco Xoana González en su columna en Trome.